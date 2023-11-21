Психотерапевт Крашкина рассказала о последствиях отсутствия личного общения

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что отсутствие личного общения может привести к ряду негативных последствий, среди которых чувство изоляции, одиночества и депрессии.

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что в долгосрочной перспективе ограниченные возможности для эмоционального выражения и общения способны вызвать ухудшение эмоционального благополучия и психологического состояния.

«Также отсутствие личной коммуникации может сказываться на снижении эмоциональной поддержки, что важно для поддержания психического здоровья», — сообщила она.

По её словам, личная коммуникация позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и потребности, способствует улучшению межличностных отношений, укреплению связей в профессиональной и личной сферах.

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