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Психотерапевт Крашкина рассказала о последствиях отсутствия личного общения

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что отсутствие личного общения может привести к ряду негативных последствий, среди которых чувство изоляции, одиночества и депрессии.
Психотерапевт Крашкина рассказала о последствиях отсутствия личного общения
  • Gettyimages.ru

В беседе с РИАМО эксперт отметила, что в долгосрочной перспективе ограниченные возможности для эмоционального выражения и общения способны вызвать ухудшение эмоционального благополучия и психологического состояния.

«Также отсутствие личной коммуникации может сказываться на снижении эмоциональной поддержки, что важно для поддержания психического здоровья», — сообщила она.

По её словам, личная коммуникация позволяет людям выражать свои мысли, эмоции и потребности, способствует улучшению межличностных отношений, укреплению связей в профессиональной и личной сферах.

Ранее клинический психолог Майя Андрияничева рассказала, что ощущение дискомфорта в жизни свидетельствует о необходимости перемен и их не стоит опасаться.

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