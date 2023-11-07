Психолог Андрияничева посоветовала не бояться жизненных перемен
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Кому-то тяжело решиться на перемены: уйти с нелюбимой работы, поменять место жительства, завершить неудобные отношения, однако без определённых усилий и дискомфорта нельзя двигаться дальше, отметила она в беседе с Тульской службой новостей.
Специалист посоветовала прежде всего взвесить все за и против следующего шага, чтобы не принимать решение на эмоциях.
«Например, понять, что хорошего в новой работе, а что — нет… Если мы говорим об отношениях, нужно выяснить, насколько ваши потребности в них реализуется. Что нас держит рядом с эти человеком», — отметила Андрияничева.
По словам психолога, страх перемен не должен препятствовать личностному росту, в противном случае человек начинает прокрастинировать.
Ранее клинический психолог Екатерина Клименко в беседе с газетой «Известия» заявила, что ипохондрия может иметь серьёзные последствия, поскольку человек постоянно фокусируется на своей «болезни», что сказывается на других сферах его жизни.