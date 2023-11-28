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В Подмосковье доплату получают 2,8 тысячи молодых медработников

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В Минздраве Московской области сообщили, что более 2,8 тыс. молодых медицинских специалистов получают доплату в 2023 году.

Речь о врачах и среднем медперсонале, которые недавно окончили учёбу и трудоустроились в учреждения региона, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В ведомстве также отметили, что с сентября текущего года размер доплаты увеличен до 15 тыс. рублей для врачей и до 7 тыс. рублей для среднего медперсонала.

Наряду с этим стало известно, что в Котельничскую центральную больницу Кировской области трудоустроились шесть медработников с начала года. Об этом пишет istochnik.online.

По словам министра здравоохранения области Екатерины Видякиной, в 2023 году для врачей амбулаторного звена и стационаров ввели специальные ежемесячные выплаты в размере от 14,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области по программе «Земский доктор» с начала 2023 года трудоустроили более 130 специалистов.

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