В Волгоградской области трудоустроили более 130 медиков по программе «Земский доктор»

В Волгоградской области рассказали о ходе реализации программы «Земский доктор». С начала 2023 года в регионе трудоустроили более 130 специалистов.

Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на региональный Минздрав.

В райбольницы ряда районов пришли 72 специалиста, в том числе терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи. Ещё 59 человек — это средний медперсонал.

С запуска программ их участниками стали более 1,4 тыс. разнопрофильных специалистов.

Ранее сообщалось, что на специальные социальные выплаты для медиков в Ставропольском крае направили более 980 млн рублей. Такую выплату получают свыше 16 тыс. человек.