В Волгоградской области трудоустроили более 130 медиков по программе «Земский доктор»
- РИА Новости
Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на региональный Минздрав.
В райбольницы ряда районов пришли 72 специалиста, в том числе терапевты, педиатры, хирурги и стоматологи. Ещё 59 человек — это средний медперсонал.
С запуска программ их участниками стали более 1,4 тыс. разнопрофильных специалистов.
Ранее сообщалось, что на специальные социальные выплаты для медиков в Ставропольском крае направили более 980 млн рублей. Такую выплату получают свыше 16 тыс. человек.