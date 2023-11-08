На Ставрополье направили более 980 млн рублей на социальные выплаты для медиков

На специальные социальные выплаты для медиков в Ставропольском крае направили более 980 млн рублей. Такую выплату получают свыше 16 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «СвоёТВ» со ссылкой на региональное отделение Социального фонда.

Меру поддержки ввели с начала 2023 года. Средства перечисляют ежемесячно без заявления от медика, по реестрам медучреждений.

«Мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи. Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тыс. рублей», — отметила управляющий отделением СФР Елена Долгова.

Ранее сообщалось, что в Тюменскую область направят 12,3 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом.