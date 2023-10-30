В Тюменскую область направят 12,3 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом
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Об этом сообщает «Вслух.ру».
Средства предоставят на оснащение оборудованием для выявления и контроля за пациентами с диабетом в медучреждениях сельской местности и отдалённых территорий.
В целом на развитие эндокринологической медпомощи поддержку получат 35 регионов страны на общую сумму 2,3 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».