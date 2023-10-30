В Тюменскую область направят 12,3 млн рублей на борьбу с сахарным диабетом

В Тюменскую область в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» дополнительно направят 12,3 млн рублей на развитие эндокринологической медпомощи и борьбу с заболеванием.

Об этом сообщает «Вслух.ру».

Средства предоставят на оснащение оборудованием для выявления и контроля за пациентами с диабетом в медучреждениях сельской местности и отдалённых территорий.

В целом на развитие эндокринологической медпомощи поддержку получат 35 регионов страны на общую сумму 2,3 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае построили 16 объектов по нацпроекту «Здравоохранение».