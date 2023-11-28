Производитель лосося рассказал о преимуществах российской рыбы перед фарерской и чилийской
Крупнейший производитель лосося сравнил российскую сёмгу с фарерской и чилийской
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Как он рассказал РБК, всю самую дорогую рыбу в последние годы в Россию поставляли компании с Фарерских островов, однако после начала СВО фарерские компании самоустранились и добровольно покинули российский рынок. Однако, даже если бы конкурент остался, российская рыба всё равно уже уверенно обосновалась в сегменте HoReCa (питание в отелях, рестораны, кейтеринг).
«Рано или поздно, с Фарерами или без мы бы совершенно точно забрали этот премиальный сегмент HoReCa, поскольку у нас есть уникальное торговое предложение — свежий вкусный лосось, который уже на второй-третий день в Петербурге и Москве, а на четвёртый-пятый день — во всех городах-миллионниках... У тебя длинный срок шелф-лайф — срок полезного использования, и ты не рискуешь, если у тебя три-четыре дня на то, чтобы продать красную рыбу», — отметил он.
Вместе с этим Соснов отметил, что другой крупный поставщик на российском рынке — Чили, который пока что не ушёл, но в настоящий момент на этом направлении наблюдаются перебои, связанные с логистикой и проблемами с расчётами, хоть ситуация и стабилизировалась.
«Сейчас Чили поставляет приблизительно те же объёмы (что и раньше. — RT) — около 40—50 тыс. т. Но чилийская рыба приезжает замороженная — с точки зрения потребительских свойств наша лучше, потому что она приезжает охлаждённой и не дефростируется. Поэтому рынок платит премию за нашу рыбу относительно чилийской», — объясняет Соснов.
Ранее врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков посоветовал пожилым людям есть больше рыбы.