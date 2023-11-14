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Эндокринолог Поляков посоветовал пожилым людям есть больше рыбы

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Врач — диетолог-эндокринолог Антон Поляков рассказал, стоит ли включать белок в рацион пожилых людей.

«С помощью белка синтезируются гормоны, ферменты, мышечная и соединительная ткани. То есть весь строительный материал зависит от этого микроэлемента», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, пожилым людям нужен белок, но получать его необходимо из правильных продуктов.

«Людям старшего возраста стоит избегать красного мяса», — считает Поляков.

Как отметил эксперт, лучше сделать акцент на рыбу, морепродукты и птицу.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса, поскольку она предполагает употребление фруктов, цельнозерновых продуктов, орехов.

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