Врач Морозова: здоровый рацион и спорт способствуют укреплению иммунитета у детей
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Первый — правильное питание, которое обеспечивает растущий организм всеми необходимыми витаминами, минералами и другими питательными веществами, поделилась она в беседе с «Газетой.Ru».
«Важно избегать чрезмерного употребления сахара, соли, жиров и других нездоровых ингредиентов, которые могут нанести вред иммунитету и здоровью в целом», — обратила внимание специалист.
Второй значимый фактор для поддержания иммунитета ребёнка — это образ жизни. По словам Морозовой, детям необходим полноценный сон не менее 8—10 часов в сутки, подросткам — не менее 7—9 часов.
Рекомендована физическая активность: детям — не менее 60 минут в день, подросткам — не менее 30 минут, отметила врач.
Ещё один фактор — это профилактические меры: соблюдение гигиены, регулярное мытьё рук, а также посещение врача и прохождение обследований, добавила педиатр.
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