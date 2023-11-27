Психотерапевт Попова: подростку при частых головных болях может помочь психолог

Психотерапевт и преподаватель Светлана Попова перечислила признаки соматических проявлений, при которых подростку стоит пройти консультацию у психолога. В их числе частые головные боли, жалобы на боли в животе и тошноту.

Симптомами, указывающими на необходимость обращения к специалисту, могут быть и эмоциональные проявления: агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения, утрированная замкнутость, поделилась специалист в беседе с RuNews24.

Кроме прочего, ребёнку необходима психологическая помощь, если в семье сложилась непростая обстановка (эмоциональное/физическое насилие, развод, потеря близких и др.), отметила Попова.

При этом некоторым родителям стоит учесть, что им также потребуется работа с психологом. Это касается, к примеру, гиперопекающих родителей, а также тех, кто привык наказывать детей игнорированием, заключила психотерапевт.

Ранее руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.