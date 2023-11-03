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Психолог Тимофеенко: из-за гиперактивности у ребёнка могут быть трудности в учёбе

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Руководитель психологической поддержки образовательной компании MAXIMUM Education Анна Тимофеенко рассказала, что у ребёнка с гиперактивностью могут возникнуть сложности с обучением.

«Гиперактивность» — один из диагнозов, который входит в комплекс симптомов СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), объяснила она в разговоре с газетой «Известия».

У таких детей отсутствует контроль поведения даже в тех случаях, когда это необходимо. Они нуждаются в контроле со стороны взрослых.

Тимофеенко отметила, что в этом случае нужно понимание со стороны родителей и педагога. Важно выстроить правильный режим для такого ребёнка, а в семье ему необходима поддержка близких.

«Такие дети обладают большей утомляемостью, а их эмоциональное состояние напрямую влияет на концентрацию и их способность получать информацию, обрабатывать её и запоминать», — добавила она.

Ранее психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская объяснила, почему детям по мере взросления тяжелее просыпаться по утрам в школу.

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