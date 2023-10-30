Психолог Екушевская объяснила, почему подросткам тяжело рано вставать

Психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская объяснила, почему детям по мере взросления тяжелее просыпаться по утрам в школу.

Большинство детей до трёх лет относятся к жаворонкам, но постепенно многие из них становятся совами, поделилась она с «Газетой.Ru».

Большинству подростков сложно начинать обучение в 08:00, так как пик умственной активности у них начинается примерно в 11:00—12:00. Поэтому некоторым ученикам не подходит школьное расписание.

«Например, если ребёнок часто болеет, чувствует себя усталым и жалуется на головные боли, это может свидетельствовать о том, что расписание слишком насыщенно или не соответствует его биологическим ритмам. Или ребёнок часто находится в плохом настроении, раздражён, не желает идти в школу», — добавила Екушевская.

По её словам, в этом случае стоит рассмотреть переход на семейный формат обучения, где график занятий можно подстроить под индивидуальные особенности ребёнка.

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