Врач Кашух рассказала о последствиях разгрузочных дней

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух высказалась о методе разгрузочных дней и назвала последствия применения этой практики.

«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным, — заявила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

По мнению эксперта, чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, необходимо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы. Не стоит также забывать и про регулярные физические нагрузки.

Что же касается разгрузочных дней, то проводить их можно только под контролем врача-диетолога.

«Разгрузочные дни нельзя проводить беременным и кормящим женщинам, людям с сахарным диабетом и заболеваниями органов пищеварения, во время любого недомогания и обострения хронических заболеваний», — отметила Кашух.

Как считает врач-гастроэнтеролог, разгрузочные дни — это только один из способов снизить количество потребляемых калорий.

«Не надо верить мифам о том, что таким образом «мы избавляемся от шлаков и токсинов». Здоровый организм не надо чистить — он прекрасно справляется с этим самостоятельно. А если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу, а не садиться на диеты», — заключила врач.

Ранее психолог, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала людям с повышенной тревожностью отказаться от употребления кофе во второй половине дня.