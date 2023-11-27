Диетолог Мансурова рассказала, что кофе может усиливать тревожность

Психолог, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала людям с повышенной тревожностью отказаться от употребления кофе во второй половине дня.

Кофе может спровоцировать паническую атаку, предупредила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно пить меньше, слабее, без кофеина, чай чёрный можно, хотя он тоже возбуждает», — посоветовала Мансурова.

В случае панической атаки она рекомендовала открыть окно или выйти на улицу, чтобы подышать воздухом, и усилием воли переключить внимание со своих ощущений на какой-либо посторонний предмет.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.