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Диетолог Мансурова рассказала, что кофе может усиливать тревожность

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Психолог, диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова посоветовала людям с повышенной тревожностью отказаться от употребления кофе во второй половине дня.
Диетолог Мансурова рассказала, что кофе может усиливать тревожность
  • Gettyimages.ru

Кофе может спровоцировать паническую атаку, предупредила она в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Можно пить меньше, слабее, без кофеина, чай чёрный можно, хотя он тоже возбуждает», — посоветовала Мансурова.

В случае панической атаки она рекомендовала открыть окно или выйти на улицу, чтобы подышать воздухом, и усилием воли переключить внимание со своих ощущений на какой-либо посторонний предмет.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что средиземноморская диета благотворно влияет на организм во время стресса.

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