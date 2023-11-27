Двухлетнюю девочку с обморожением из Серова доставили в больницу Екатеринбурга
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
«Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ребёнка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по области проведёт проверку по факту ЧП с девочкой, которая получила сильное обморожение после того, как провела некоторое время в сугробе.
Также стало известно, что полиция возбудила административное дело в отношении её матери.