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Двухлетнюю девочку с обморожением из Серова доставили в больницу Екатеринбурга

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Двухлетнюю девочку из Серова Свердловской области, которую нашли в сугробе в одном подгузнике 24 ноября, доставили в одну из больниц Екатеринбурга. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.
Двухлетнюю девочку с обморожением из Серова доставили в больницу Екатеринбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

«Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, её подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ребёнка перегоспитализировали в одну из больниц Екатеринбурга», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по области проведёт проверку по факту ЧП с девочкой, которая получила сильное обморожение после того, как провела некоторое время в сугробе.

Также стало известно, что полиция возбудила административное дело в отношении её матери.

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