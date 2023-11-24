В Свердловской области применят меры к матери найденной в сугробе девочки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых рассказал, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. По его словам, семья на учёте в ПДН не состоит.
«Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по ст. 5.35 КоАП России «Ненадлежащее воспитание собственного ребёнка», — отметил полковник.
Накануне двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения.
Областная прокуратура инициировала проверку.