В Свердловской области применят меры к матери найденной в сугробе девочки

В Свердловской области полиция возбудила административное дело против матери двухлетней девочки, которая получила обморожение вследствие падения в сугроб в городе Серове.

Об этом сообщает URA.RU.

Глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых рассказал, что на место ЧП выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника ПДН территориального ОВД подполковника полиции Марины Дитятьевой. По его словам, семья на учёте в ПДН не состоит.

«Представители МВД в отношении матери девочки завели административное дело по ст. 5.35 КоАП России «Ненадлежащее воспитание собственного ребёнка», — отметил полковник.

Накануне двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения.

Областная прокуратура инициировала проверку.