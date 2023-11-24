В Свердловской области двухлетнюю девочку нашли в сугробе

В городе Серове Свердловской области двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения.

Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что малолетняя девочка в течение нескольких часов находилась в снегу в одном памперсе и в распашонке.

После обнаружения ребёнка медики Территориального центра медицины катастроф, базирующегося в Краснотурьинске, срочно госпитализировали её.

Как рассказал порталу местный житель, двухлетнего ребёнка в сугробе нашёл её отец, когда вернулся домой.

«За девочкой следила старшая сестра, которая учится в седьмом классе. Малышка вышла из дома и упала в сугроб», — рассказал собеседник.

В региональном отделении МВД рассказали порталу, что в настоящий момент малышка с переохлаждением находится в реанимационном отделении. Она в тяжёлом состоянии и врачи борются за её жизнь.

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