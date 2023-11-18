В парке в Петербурге нашли завёрнутого в одеяло младенца

В парке в Санкт-Петербурге обнаружен новорождённый ребёнок примерно месячного возраста, завёрнутый в одеяло.

Об этом информирует пресс-служба МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным ведомства, в пятницу, 17 ноября, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в городе Пушкине на территории Отдельного парка обнаружен новорождённый ребёнок.

«Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции найдена завёрнутая в одеяло девочка, как установлено, примерно месячного возраста», — говорится в сообщении.

Ребёнка передали медикам.

По данному инциденту проводится проверка.

Ранее стало известно, что у найденного в мусороприёмнике в Москве ребёнка есть признаки переохлаждения, но грубых патологий не выявлено.