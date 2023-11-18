В парке в Петербурге нашли завёрнутого в одеяло младенца
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МВД России по городу и Ленинградской области.
По данным ведомства, в пятницу, 17 ноября, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что в городе Пушкине на территории Отдельного парка обнаружен новорождённый ребёнок.
«Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции найдена завёрнутая в одеяло девочка, как установлено, примерно месячного возраста», — говорится в сообщении.
Ребёнка передали медикам.
По данному инциденту проводится проверка.
Ранее стало известно, что у найденного в мусороприёмнике в Москве ребёнка есть признаки переохлаждения, но грубых патологий не выявлено.