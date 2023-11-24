В Серове прокуратура проверит обстоятельства дела с найденной в сугробе девочкой

В Серове Свердловской области прокуратура проводит проверку после инцидента с двухлетней девочкой, которая получила обморожение после падения в сугроб.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

«По предварительной информации, двухлетняя девочка вышла на улицу без тёплой одежды. Позднее её в сугробе нашёл отец. Девочку доставили в больницу, сотрудники прокуратуры организовали проверку по данному факту», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что двухлетняя девочка была найдена в сугробе с признаками сильного обморожения. По некоторым данным, за ребёнком приглядывала сестра-семиклассница, которая заснула, когда девочка вышла на улицу в одном памперсе.