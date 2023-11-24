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СК Свердловской области выяснит детали ЧП с получившей обморожение девочкой

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Серовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области проведёт проверку по факту ЧП с двухлетней девочкой, которая получила сильное обморожение после падения в сугроб.
СК Свердловской области выяснит детали ЧП с получившей обморожение девочкой
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе проверки выясняются все обстоятельства инцидента. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу родственников. Выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшей двухлетней девочки», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства.  

Следователи установят все причины, способствовавшие инциденту. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что полиция возбудила административное дело против матери ребёнка.

Накануне стало известно, что девочку нашёл отец. Она находилась в сугробе в одном памперсе. Её госпитализировали с признаками обморожения.

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