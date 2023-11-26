В Брянской области пресекли ещё одну попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками
«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянским районом», — сообщил он.
По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Ранее он сообщил, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над Карачевским и Брянским районами.
В Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.
Позже стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.