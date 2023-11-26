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В Брянской области пресекли ещё одну попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками

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Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё два украинских дрона при попытке атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянским районом», — сообщил он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Ранее он сообщил, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над Карачевским и Брянским районами.

В Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.

Позже стало известно, что один из украинских беспилотников потерял управление и врезался в многоквартирный жилой дом в Туле.

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