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Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью

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Российские средства ПВО предотвратили атаку украинских дронов на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Карачевским и Брянским районами», — сообщил он.

По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.

Ранее украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения.

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