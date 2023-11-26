Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Брянской областью
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Карачевским и Брянским районами», — сообщил он.
По словам Богомаза, в результате атаки никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте происшествия работают оперативные службы.
Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении нескольких направлявшихся к Москве БПЛА.
Ранее украинские войска атаковали село Козинка Грайворонского городского округа в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе, мужчина получил ранения.