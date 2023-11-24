Кардиолог Ходова рассказала о влиянии пониженного атмосферного давления на здоровье
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Для комфортного самочувствия атмосферное давление должно составлять около 750 мм ртутного столба, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
«От пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями. Обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом. У них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности», — сказала кардиолог.
Врач рекомендовала гипертоникам следить за состоянием здоровья при плохой погоде, избегать физических и эмоциональных перегрузок, а также отказаться от солёной, пряной, острой и жирной пищи, кофе и кофеиносодержащих напитков.
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