Кардиолог Ходова рассказала о влиянии пониженного атмосферного давления на здоровье

Врач-кардиолог семейной поликлиники ЦКБ «РЖД-Медицина» Дзерасса Ходова рассказала, как пониженное атмосферное давление влияет на здоровье человека.

Для комфортного самочувствия атмосферное давление должно составлять около 750 мм ртутного столба, заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

«От пониженного атмосферного давления страдают пациенты с хроническими заболеваниями. Обычно на него реагируют люди с патологией сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата и сахарным диабетом. У них это может проявляться болями в сердце, одышкой, нарушениями ритма сердца, снижением работоспособности», — сказала кардиолог.

Врач рекомендовала гипертоникам следить за состоянием здоровья при плохой погоде, избегать физических и эмоциональных перегрузок, а также отказаться от солёной, пряной, острой и жирной пищи, кофе и кофеиносодержащих напитков.

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