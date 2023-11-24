В Подмосковье прошла VI Межрегиональная урологическая конференция

В Московской области прошла VI Межрегиональная урологическая конференция.

В рамках мероприятия были проведены различные сессии, мастер-классы, круглые столы с участниками мероприятия.

Пришедшим на конференцию в режиме реального времени продемонстрировали процесс проведения уникальных высокотехнологичных операций с прямым включением из операционных центра. Например, были показаны реконструктивная операция по восстановлению функций повреждённых органов, имплантационная хирургия, лапароскопическая пластика с ICG-визуализацией (флуоресцентная визуализация) и эндоскопическая лазерная En-bloc резекция опухоли с фотодинамической диагностикой.

Модераторы, находящиеся в конференц-зале, смогут задавать вопросы оперирующим хирургам, которые будут комментировать проводимую операцию в режиме реального времени.

В конференции приняли участие ведущие специалисты медицинских организаций и вузов Минобороны России, профильных медицинских учреждений Минздрава России из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и т. д.

В октябре в МГИМО прошла конференция «Цифровые международные отношения 2023».