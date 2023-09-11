В МГИМО в октябре пройдёт конференция «Цифровые международные отношения 2023»
В начале мероприятия в 10:00 будет проведена пленарная сессия «Высокие технологии как фактор современной мировой политики».
К участию в сессии приглашены в том числе вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобрнауки Валерий Фальков, представители крупнейших российских госкорпораций и другие участники.
В рамках конференции в течение двух дней будут обсуждаться лучшие мировые практики цифровой трансформации в сферах международных отношений, управления, экономики и образования.
Кроме того, на сессиях мероприятия профильные специалисты обсудят вопросы развития космической дипломатии, применения высоких технологий в банковской сфере и медицине, культуре и образовании, использования искусственного интеллекта в сфере маркетинговых услуг.
Кроме того, на конференции представят книгу «Цифровые международные отношения». Она со следующего года войдёт в список обязательной учебной литературы при подготовке специалистов в области цифровой дипломатии.