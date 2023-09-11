В МГИМО в октябре пройдёт конференция «Цифровые международные отношения 2023»

В МГИМО 25—26 октября будет проведена II Международная научно-практическая конференция «Цифровые международные отношения 2023».

В начале мероприятия в 10:00 будет проведена пленарная сессия «Высокие технологии как фактор современной мировой политики».

К участию в сессии приглашены в том числе вице-премьер — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, глава МИД Сергей Лавров, глава Минобрнауки Валерий Фальков, представители крупнейших российских госкорпораций и другие участники.

В рамках конференции в течение двух дней будут обсуждаться лучшие мировые практики цифровой трансформации в сферах международных отношений, управления, экономики и образования.

Кроме того, на сессиях мероприятия профильные специалисты обсудят вопросы развития космической дипломатии, применения высоких технологий в банковской сфере и медицине, культуре и образовании, использования искусственного интеллекта в сфере маркетинговых услуг.

Кроме того, на конференции представят книгу «Цифровые международные отношения». Она со следующего года войдёт в список обязательной учебной литературы при подготовке специалистов в области цифровой дипломатии.