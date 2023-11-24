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Невролог Сигитова посоветовала исключить нагрузки при перепадах погоды

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Врач-невролог, алголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Елена Сигитова посоветовала избегать физических нагрузок при изменении погоды, чтобы не навредить сердечно-сосудистой системе.
Невролог Сигитова посоветовала исключить нагрузки при перепадах погоды
  • Gettyimages.ru
  • © Tatiana Dvoretskaya

Изменение погодных условий повышает вероятность обострения сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила специалист в разговоре с РИАМО.

«Избегайте резких физических нагрузок, следуйте рекомендациям специалистов», — посоветовала Сигитова.

По её словам, исследование немецких учёных показало, что пониженное давление и повышенная влажность оказывают влияние на человека. Стоит беречь здоровье и тем, кто подвержен мигреням.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о рекордном падении атмосферного давления в Москве 24 ноября — ниже 720 мм ртутного столба.

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