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Синоптик Тишковец сообщил о рекордном падении атмосферного давления в Москве

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В Москве атмосферное давление упало ниже 720 мм ртутного столба, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Синоптик Тишковец сообщил о рекордном падении атмосферного давления в Москве
  • АГН «Москва»
  • © Тихонова Пелагия

«В связи с близостью центра североатлантического циклона показания столичных барометров продолжают падать и на 06:00 мск составляют 719,7 мм ртутного столба», — написал он в Telegram.

По словам синоптика, побит рекорд минимального давления, который держался с 1973 года.

В ближайшее время атмосферное давление будет падать и составит 717 мм ртутного столба, что на 30 единиц ниже нормы, добавил Тишковец.

Он отметил, что при низком атмосферном давлении снижается уровень концентрации кислорода в воздухе.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН заявил, что 1 ноября в средней полосе Европейской части России зафиксировали около десяти новых абсолютных рекордов максимальной температуры.

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