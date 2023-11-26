Врач Уланкина рассказала, какие привычки поддержат бодрость без энергетиков

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина рассказала в беседе с RT, как энергетики влияют на здоровье и какими более безопасными альтернативами можно их заменить.

«На первый взгляд в составе энергетических напитков нет каких-то критически опасных ингредиентов. Как правило, в них входят кофеин и сахар, а также некоторые аминокислоты (например, L-карнитин и таурин), которые в нормальном состоянии присутствуют в организме, и природные компоненты (например, корень женьшеня). Как и во многих других продуктах промышленного производства, в составе энергетиков присутствуют красители и консерванты», — объяснила Уланкина.

Однако, по её словам, проблема в том, что в энергетических напитках активные компоненты содержатся в достаточно высокой концентрации и усиливают действие друг друга.

В результате, как она отметила, энергетик интенсивно стимулирует работу сердца и центральной нервной системы, человек ощущает временный прилив сил, а концентрация внимания и работоспособность улучшаются.

«Вместе с тем высокое содержание кофеина в крови способно вызывать повышение артериального давления и учащение сердечного ритма, что нежелательно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Большое количество сахара приводит к гиперстимуляции нервной системы, а в долгосрочной перспективе — к проблемам с лишним весом», — предупредила собеседница RT.

При этом он пояснила, что энергетические напитки маскируют симптомы усталости и человек может пренебрегать отдыхом, необходимым для нормальной работы организма.

«Ещё одна проблема энергетиков — формирование зависимости. Даже если противопоказаний нет, не рекомендуется выпивать более одного энергетического напитка в день», — посоветовала эксперт.

По её мнению, поддерживать бодрость и работоспособность без энергетиков помогут простые привычки: спать не менее семи-восьми часов в сутки, не забывать пить чистую воду в течение дня, а также регулярно заниматься физкультурой.

«Добавить бодрости помогут натуральные соки и смузи из овощей, ягод и фруктов. Они обогащают организм витаминами, минералами и другими питательными веществами, необходимыми для нормальной работы, и содержат природный нерафинированный сахар, который более безопасен, чем промышленные подсластители», — заключила специалист.

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