Врач-диетолог рассказала, какие продукты стоит включить в осенний рацион

Врач-диетолог Мария Дюжева рассказала в беседе с RT, какие продукты стоит включить в осенний рацион.

«Многие овощи, фрукты и ягоды помогают преодолеть простуду, вялость и сонливость. Например, рекордсменом по содержанию витамина С, главного в профилактике и лечении ОРВИ, считается шиповник. Также витамин С есть в смородине, клюкве, облепихе», — объяснила гастроэнтеролог отдела обучения врачей медицинской компании «СберЗдоровье».

Она добавила, что в моркови и хурме содержатся каротиноиды, которые являются предшественниками витамина А.

«Это антиоксидант, защищающий наши клетки с помощью кислорода. Витамин А важен для зрения и костей, а также для здоровья кожи, волос и работы иммунной системы. Этот же витамин есть и в тыкве, которая, кстати, по праву считается лучшим источником цинка. Тыква помогает замедлить процессы старения, её семечки полезны для работы мозга и печени», — объяснила эксперт.

По её словам, морковь богата витамином Е, полезным для кровообращения.

«Однако это вещество лучше усваивается в присутствии жиров. Поэтому морковный сок лучше пить с добавлением сливок или масла. Но вообще не стоит соками заменять овощи и фрукты, их лучше есть целиком. Бананы, столь популярные среди россиян, содержат триптофан — источник образования серотонина, мелатонина, дофамина, так называемых гормонов счастья. Они помогают нам не поддаваться осенней хандре, заряжают энергией, хорошо влияют на сон, работу мозга и наше настроение», — добавила врач.

Она также напомнила, что обработка продуктов при высоких температурах может снижать количество витаминов.

«Так, например, любимые многими солёные и маринованные огурцы и помидоры витаминов практически не содержат, но соленья можно употреблять как клетчатку. Зато квашеная капуста — это источник пробиотиков и пребиотиков, обеспечивающих нормальную работу и развитие микрофлоры кишечника. Так что квашеная капуста скажется на здоровье человека исключительно благоприятно», — заключила собеседница RT.

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