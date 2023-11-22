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На Кубани разработали мембрану для восстановления барабанной перепонки

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В Краснодарском крае в Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) учёные создали полимерную мембрану для восстановления барабанной перепонки после травм.
На Кубани разработали мембрану для восстановления барабанной перепонки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на разработчиков.

«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Кроме того, она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — заявила одна из разработчиков Анастасия Крысоватая.

Отмечается, что основной компонент мембраны — альгинат натрия. Он уже давно используется в медицине, поэтому доказал свою безопасность.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области планируют открыть центр производства протезов и адаптации пациентов.

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