На Кубани разработали мембрану для восстановления барабанной перепонки
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на разработчиков.
«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Кроме того, она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — заявила одна из разработчиков Анастасия Крысоватая.
Отмечается, что основной компонент мембраны — альгинат натрия. Он уже давно используется в медицине, поэтому доказал свою безопасность.
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