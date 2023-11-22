На Кубани разработали мембрану для восстановления барабанной перепонки

В Краснодарском крае в Кубанском государственном медицинском университете (КубГМУ) учёные создали полимерную мембрану для восстановления барабанной перепонки после травм.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на разработчиков.

«Мембрана позволяет ускорить заживление раны, снизить травматичность мирингопластики и риски возникновения рецидивов. Кроме того, она ускоряет процесс операции: хирургу нужно всего лишь вырезать нужный кусочек мембраны и наложить на рану, не делая дополнительных разрезов для взятия аутотрансплантата», — заявила одна из разработчиков Анастасия Крысоватая.

Отмечается, что основной компонент мембраны — альгинат натрия. Он уже давно используется в медицине, поэтому доказал свою безопасность.

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