В ДВФУ разработали нейростимулятор для снижения тремора при болезни Паркинсона

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) разработали электронный неимплантируемый нейростимулятор для снижения тремора при болезни Паркинсона.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки России.

Отмечается, что нейростимулятор крепится на предплечье и подавляет тремор рук на 80%. Импульсы от устройства передаются через кожу.

«Необходимы дополнительные исследования для отработки методики проведения стимуляции и повышения стабильности результатов терапии. Параллельно мы разрабатываем промежуточный прототип в виде браслета, чтобы пациентам было удобно применять устройство в повседневной жизни», — заявил биоинженер Лаборатории экспериментальной и трансляционной медицины ДВФУ Александр Артёменко.

Ожидается, что отечественный нейростимулятор, после полного комплекса испытаний и всех процедур медицинской регистрации, выйдет на рынок ориентировочно через два года.

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