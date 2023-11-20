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Самарские медики научат роборуку печатать ткани на пациентах с ожогами

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Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) научат роборуку для создания биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов печатать новые ткани прямо на пациенте при лечении ожогов, язв и других повреждений.
Самарские медики научат роборуку печатать ткани на пациентах с ожогами
  • Gettyimages.ru
  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе университета.

«Во время операции, движения роборуки синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая движение тела. Таким образом можно будет вылечить сложные и обширные ожоги, язвы и повреждение тканей», — рассказала руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов, директор НИИ «БиоТех» СамГМУ Лариса Волова.

В печати тканей применяются гидрогели и биочернила, наиболее адаптированные по своему составу к собственным тканям пациента.

Также роборука способна запоминать те действия, которым её обучает оператор.

Ранее сообщалось, что с Сеченовском институте тестируют препарат от запущенных форм меланомы.

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