Самарские медики научат роборуку печатать ткани на пациентах с ожогами
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центр компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе университета.
«Во время операции, движения роборуки синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая движение тела. Таким образом можно будет вылечить сложные и обширные ожоги, язвы и повреждение тканей», — рассказала руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов, директор НИИ «БиоТех» СамГМУ Лариса Волова.
В печати тканей применяются гидрогели и биочернила, наиболее адаптированные по своему составу к собственным тканям пациента.
Также роборука способна запоминать те действия, которым её обучает оператор.
Ранее сообщалось, что с Сеченовском институте тестируют препарат от запущенных форм меланомы.