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На лечении в Астрахани после отравления наркотиками остаются десять пациентов

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В Астрахани из больницы выписали девять человек из 19 поступивших с отравлением наркотическими и психотропными веществами. Ещё десять продолжают лечение.
На лечении в Астрахани после отравления наркотиками остаются десять пациентов
  • РИА Новости

«Из них в тяжёлом состоянии — два человека, восемь пациентов — средней степени тяжести в общей палате. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным врачебным контролем», — сообщили в Минздраве региона.

В Астрахани накануне сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Ещё три человека погибли.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.

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