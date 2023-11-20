Прокурор Астраханской области Фрост поставил на контроль дело о сбыте наркотиков

Прокурор Астраханской области Сергей Фрост контролирует расследование дела о торговле наркотиками в регионе после того, как в больницу попали 19 человек с отравлением наркотическими и психотропными препаратами.

«По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК России (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). Ход расследования уголовного дела прокурор области Сергей Фрост поставил на контроль», — сообщает региональная прокуратура.

В Астрахани ранее сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область.

Полиция показала видео задержания троих иностранцев.