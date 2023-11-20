В Астрахани 19 человек отравились наркотическими и психотропными препаратами

В Астрахани 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

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«На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии», — заявил региональный Минздрав. Сейчас в городской клинической больнице №3 остаются 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. «Из них в тяжёлом состоянии — шесть человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — сказано в сообщении пресс-службы министерства. 17 ноября правительство России расширило перечень подлежащих контролю наркотических средств.