В Астрахани 19 человек отравились наркотическими и психотропными препаратами
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«На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии», — заявил региональный Минздрав.
Сейчас в городской клинической больнице №3 остаются 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами.
«Из них в тяжёлом состоянии — шесть человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате», — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
17 ноября правительство России расширило перечень подлежащих контролю наркотических средств.