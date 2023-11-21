СК: в Астрахани три человека погибли из-за отравления неизвестным веществом

В Астрахани три человека погибли в результате отравления неизвестным веществом, информирует пресс-служба Следственного комитета России по Астраханской области.

«Проводятся процессуальные проверки по фактам гибели трёх человек в результате отравления неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, утром 19 ноября в подъезде жилого дома в Астрахани обнаружено тело девушки 2004 года рождения без признаков насильственной смерти.

В этот же день обнаружены тела девушки 2004 года рождения и мужчины 1994 года рождения в квартирах по месту жительства.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Астрахани ранее сообщили, что 19 человек попали в больницу с отравлением наркотическими и психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжёлом состоянии.

После этого в Ставропольском крае были задержаны трое иностранцев, их доставили в Астраханскую область. Полиция показала видео задержания троих иностранцев.

Прокурор Астраханской области поставил расследование дела на контроль.