Врачи Боткинской больницы Москвы успешно провели вторую пересадку сердца

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи Боткинской больницы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.

Об этом информирует НСН.

Ракова отметила, что в мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре — вторую. Операция длилась пять часов. 53-летний пациент чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации.

«Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции», — цитирует Ракову «Взгляд» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал здравоохранение одной из самых востребованных отраслей применения искусственного интеллекта.