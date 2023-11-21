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Врачи Боткинской больницы Москвы успешно провели вторую пересадку сердца

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Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что врачи Боткинской больницы провели вторую успешную операцию по пересадке сердца.
Врачи Боткинской больницы Москвы успешно провели вторую пересадку сердца
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует НСН.

Ракова отметила, что в мае мультидисциплинарная команда врачей Боткинской больницы успешно выполнила первую в своей истории трансплантацию сердца, а уже в октябре — вторую. Операция длилась пять часов. 53-летний пациент чувствует себя хорошо и проходит курс реабилитации.

«Этот клинический случай в очередной раз доказывает, что в столице работают специалисты высочайшего уровня, способные выполнять максимально сложные операции», — цитирует Ракову «Взгляд» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал здравоохранение одной из самых востребованных отраслей применения искусственного интеллекта.

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