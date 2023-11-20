В России продукты для новогоднего стола подорожали на 9% за год

В «Руспродсоюзе» подсчитали, что новогодний стол в этом году обойдётся россиянам в среднем на 9,17% дороже, чем в прошлом.

Заместитель председателя правления ассоциации Дмитрий Леонов в беседе с «Российской газетой» сообщил, что стоимость новогоднего застолья для семьи из четырёх человек составит примерно 5,5 тыс. рублей — на 500 рублей больше, чем год назад.

При подсчётах специалисты ориентировались на стандартный набор блюд для новогоднего стола: салаты оливье и селёдка под шубой, горячее блюдо (часто курица) и бутерброды с красной икрой. Отмечается также, что многие россияне добавляют к столу сырные и колбасные нарезки, а также торты, конфеты и соки.

По данным экспертов, больше всего за год подорожали мандарины (+35%), курица (почти на 27%) и яйца (почти на 25%). Кроме того, красная икра с ноября 2022 года подорожала на 7% — с 5,7 тыс. до 6,1 тыс. рублей за 1 кг.

При этом некоторые продукты немного подешевели: картофель, майонез, сливочное масло.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба инициировала антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур. Проверки прошли в ряде российских регионов.