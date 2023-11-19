Депутат Шеремет назвал русофобским решение Финляндии закрыть КПП на границе

Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал русофобским решение властей Финляндии закрыть пункты пропуска на границе с Россией.

«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения... позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживёшь, а без соседа нет», — сказал он РИА Новости.

По словам Шеремета, своими решениями Хельсинки обрекают собственный народ на ненужное противостояние.

Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.

Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.

На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.

В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.