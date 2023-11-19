Депутат Шеремет назвал русофобским решение Финляндии закрыть КПП на границе
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«Очень жаль, что Финляндия взяла на вооружение русофобскую политику и деструктивную прибалтийскую манеру поведения... позабыв хорошую народную мудрость: без брата проживёшь, а без соседа нет», — сказал он РИА Новости.
По словам Шеремета, своими решениями Хельсинки обрекают собственный народ на ненужное противостояние.
Ранее кабмин Финляндии сообщил о решении закрыть часть восточной границы.
Пограничные переходы «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» будут закрыты с 18 ноября 2023 года.
На закрытых КПП на границе с Россией установят специальные заграждения.
В Кремле выразили сожаление в связи с избранным Хельсинки путём конфронтации.