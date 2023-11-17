Терапевт Миронова рассказала о причинах сгущения крови

Врач-терапевт группы компаний BestDoctor Юлия Миронова рассказала о причинах сгущения крови в организме человека.

«Когда врачи говорят о густой крови, чаще всего имеют в виду процесс гемоконцентрации, когда кровь становится более густой и вязкой, в ней становится меньше жидкости», — пояснила эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её мнению, такие состояния могут возникать, когда человек пьёт недостаточное количество жидкости и при низкой физической активности.

«Однако для большинства здоровых людей это не должно повлиять на возникновение опасных для жизни состояний, потому что организм человека умеет контролировать процессы тромбообразования. И если у здорового человека кровь становится достаточно густой, организм подключает механизмы, которые разжижают тромбы, и они попросту не будут формироваться», — сказала Миронова.

Кроме того, специалист обратила внимание на то, что некоторые продукты питания не сочетаются с кроверазжижающими препаратами (антикоагулянтами) и могут снизить их активность, что может привести к тромбозу.

«Это такие продукты, как темно-зелёные овощи, например шпинат, молодая капуста, салат латук, брюссельская капуста, а также некоторые бобовые. Поэтому рекомендуется сбалансировать своё питание, побольше двигаться и не забывать регулярно пить достаточное количество жидкости», — заключила терапевт.

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