Врач Тананакина напомнила о пользе йода для здоровья щитовидной железы
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Суточная доза вещества, необходимого человеку, — 150 мкг, женщинам в период беременности и лактации — около 200 мкг в день, объяснила врач в беседе с РИАМО.
«Основными источниками йода являются рыба и морепродукты — старайтесь, чтобы они обязательно были на вашем столе минимум два-три раза в неделю», — посоветовала Тананакина.
Помимо прочего, в достаточном количестве йод содержится в хурме, фейхоа, клюкве. Также стоит использовать йодированную соль, добавила эндокринолог.
Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что употребление рыбьего жира помогает бороться со стрессом.