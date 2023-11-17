Врач Тананакина напомнила о пользе йода для здоровья щитовидной железы

Врач-эндокринолог АО «Медицина» кандидат медицинских наук Наталия Тананакина рассказала, что для нормального функционирования щитовидной железы в организме должно быть достаточное количество йода.

Суточная доза вещества, необходимого человеку, — 150 мкг, женщинам в период беременности и лактации — около 200 мкг в день, объяснила врач в беседе с РИАМО.

«Основными источниками йода являются рыба и морепродукты — старайтесь, чтобы они обязательно были на вашем столе минимум два-три раза в неделю», — посоветовала Тананакина.

Помимо прочего, в достаточном количестве йод содержится в хурме, фейхоа, клюкве. Также стоит использовать йодированную соль, добавила эндокринолог.

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