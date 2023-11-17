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Врачи рассказали, как спасали мужчину, которому проткнули голову вилами

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Врачи из Новосибирска рассказали, как спасали мужчину, которому в голову воткнули вилы. По словам медработников, пациентов с такими травмами в больнице не видели за всю почти вековую историю горбольницы №1.
Врачи рассказали, как спасали мужчину, которому проткнули голову вилами
  • Gettyimages.ru

Заместитель главного врача по медицинской части Елена Домрачева сообщила, что 3 ноября в хирургический покой доставили мужчину 53 лет с диагнозом «черепно-мозговая травма, проникающее ранение инородным телом».

«В голову мужчины были основательно воткнуты вилы. Пациент находился в очень тяжёлом состоянии — помимо черепно-мозговой травмы он сначала теми же вилами получил несколько серьёзных ударов в грудь», — рассказали в пресс-службе больницы.

Пациента осмотрели три хирурга — торакальный, абдоминальный и нейрохирург, а также офтальмолог и анестезиолог.

После консилиума и срочного обследования ему сделали КТ головного мозга, грудной клетки и УЗИ брюшной полости.

На помощь в операционную позвали спасателей, которые распилили вилы болгаркой. Хирурги проводили операцию 3,5 часа.

После десяти дней в реанимации пациент продолжает лечение в нейрохирургическом отделении.

4 ноября спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска сообщили, что распилили и разъединили зубья вил, которые насквозь проткнули голову мужчины.

Следователи расследуют уголовное дело о покушении на убийство. Как уточнил Следственный комитет, мужчине на автостоянке во время конфликта воткнули в голову вилы.

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