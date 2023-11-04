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В Новосибирске спасли мужчину, которому вилы насквозь проткнули голову

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Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска распилили и разъединили зубья вил, которые насквозь проткнули голову мужчины.

Об этом сообщила группа «Спасатели МАСС».

Сотрудники проводили работы в операционной одной из больниц вместе с хирургами, где находился пострадавший мужчина.

«Задача выполнена в полном объёме, мужчина 1971 г. р. передан хирургам для дальнейших работ», — говорится в заявлении.

Как именно вилы попали в голову мужчине, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области девочка выстрелила в голову брату из пневматической винтовки во время игры.

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