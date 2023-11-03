В Ростовской области девочка выстрелила в голову брату из пневматического оружия

В Ростовской области десятилетняя девочка выстрелила в голову брату из пневматической винтовки во время игры.

Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

«В одной из комнат они заметили пневматическую винтовку, после чего взяли её, чтобы поиграть. В результате неосторожного обращения с оружием десятилетняя девочка выстрелила в область головы своему брату», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

Ребёнка госпитализировали.

Ранее сообщалось, что девочка случайно закрылась в отсеке постамата в одном из отделений Сбербанка в Екатеринбурге.