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СК: в Новосибирске мужчине проткнули голову вилами

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Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке во время конфликта воткнули в голову вилы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.

Отмечается, что мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.

По данным агентства, подозреваемый арестован. В настоящее время судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли мужчину, которому вилы насквозь проткнули голову.

Также на востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове.

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