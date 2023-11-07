СК: в Новосибирске мужчине проткнули голову вилами
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону.
Отмечается, что мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения.
По данным агентства, подозреваемый арестован. В настоящее время судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли мужчину, которому вилы насквозь проткнули голову.
Также на востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове.