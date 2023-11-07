СК: в Новосибирске мужчине проткнули голову вилами

Следователи СК в Новосибирске расследуют уголовное дело о покушении на убийство: 54-летнему мужчине на автостоянке во время конфликта воткнули в голову вилы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на СУ СК по региону. Отмечается, что мужчине вовремя была оказана квалифицированная помощь сотрудниками медицинского учреждения. По данным агентства, подозреваемый арестован. В настоящее время судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее сообщалось, что в Новосибирске спасли мужчину, которому вилы насквозь проткнули голову. Также на востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове.