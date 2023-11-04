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На востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове

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В Окружном проезде на востоке Москвы мужчина нанёс удар топором в область головы женщине, которая снимала у него комнату.
На востоке Москвы мужчина нанёс женщине удар топором по голове
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры. 

«58-летний мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанёс женщине, которая арендовала у него комнату, удар топором в область головы», — говорится в сообщении.

Женщину госпитализировали.

Мужчина уже задержан.

Как сообщает столичное управление Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.

4 ноября в Рязани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве судебного пристава.

Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в жертву как минимум три раза — в грудь, живот и голову. Елена, жена убитого, заявила RT, что ничего не знала об угрозах мужу, так как он ей о них не рассказывал.

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