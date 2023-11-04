Полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве судебного пристава в Рязани

В Рязани полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве судебного пристава Сергея Калужского.

«По подозрению в причастности к совершению данного преступления задержан житель Рязани 1979 года рождения», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

В розыске участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД, их коллеги из Управления уголовного розыска, а также сотрудники ФСБ и Росгвардии.

Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в жертву как минимум три раза — в грудь, живот и голову.

Елена, жена убитого, заявила RT, что ничего не знала об угрозах мужу, так как он ей о них не рассказывал.