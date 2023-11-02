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Жена убитого в Рязани пристава Сергея Калужского заявила, что ничего не знала об угрозах

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Елена, жена убитого в Рязани пристава Сергея Калужского, заявила RT, что ничего не знала об угрозах мужу, так как он ей о них не рассказывал.
Жена убитого в Рязани пристава Сергея Калужского заявила, что ничего не знала об угрозах
  • Gettyimages.ru

По её словам, в день убийства супруг шёл с работы домой раньше обычного — в восьмом часу вечера.

«Праздник (День судебного пристава. — RT) на работе они решили не отмечать. О случившемся рассказали соседи. Соседка позвонила и сказала: «Выйди», — рассказала она.

Женщина отметила, что не знает, за что могли расправиться с Сергеем, несмотря на то что у него были судебные тяжбы за неисполнение обязанностей.

«Ну и что? За это убивать, что ли, нужно? Все недовольные с ним судились», — добавила Елена.

Ранее региональная прокуратура сообщала об обнаружении тела Калужского с огнестрельными ранениями.

Источник RT сообщил, что нападавший выстрелил в жертву как минимум три раза — в грудь, живот и голову.

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