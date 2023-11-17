Врач Гинзбург перечислил продукты и напитки, которые сгущают кровь

Врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты и напитки, которые сгущают кровь и могут стать причиной образования тромбов.

В беседе с «Аргументами и Фактами» он сообщил, что сжижают кровь сладкие газировки, пакетированные соки и морсы. Кроме того, в эту группу входят рассолы и все виды алкоголя.

Из продуктов Гинзбург отметил печень, почки, сердце животных, которые при потреблении в большом количестве загущают кровь.

Также врач посоветовал быть осторожным с бобами и избыточным потреблением сахара.

Ранее врачи рассказали о двух ошибках во время завтрака, из-за которых кровь по утрам становится густой и может стать причиной серьёзных заболеваний.