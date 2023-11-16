Врачи рассказали об ошибках, из-за которых кровь по утрам становится густой

Врачи рассказали о двух ошибках во время завтрака, из-за которых кровь по утрам становится густой и может стать причиной серьёзных заболеваний.

В беседе с «Российской газетой» врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности нехватки белка в рационе.

По его словам, это может привести к развитию варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных заболеваний.

Кутушов призвал употреблять нежирные сорта мяса (птицу или индейку), морскую рыбу, молочные продукты и яйца.

В свою очередь, доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от привычки есть по утрам только кашу. К такому завтраку необходимо добавить варёное яйцо, отметила специалист.

Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил о необходимости правильного питания при густой крови.

По его словам, самое опасное — пить недостаточное количество воды.