Врачи рассказали об ошибках, из-за которых кровь по утрам становится густой
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В беседе с «Российской газетой» врач-токсиколог Михаил Кутушов предупредил об опасности нехватки белка в рационе.
По его словам, это может привести к развитию варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других опасных заболеваний.
Кутушов призвал употреблять нежирные сорта мяса (птицу или индейку), морскую рыбу, молочные продукты и яйца.
В свою очередь, доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова посоветовала отказаться от привычки есть по утрам только кашу. К такому завтраку необходимо добавить варёное яйцо, отметила специалист.
Ранее кардиолог Тамаз Гаглошвили заявил о необходимости правильного питания при густой крови.
По его словам, самое опасное — пить недостаточное количество воды.